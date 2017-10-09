Из 19 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 6 и 9 октября, раскрыто 18

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 19 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 6 и 9 октября, раскрыто 18.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 16 случаев кражи, 6 случаев мошенничества, по 2 случая присвоения и злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, грабежа, хулиганства, незаконного предпринимательствя или лжепредпринимательства и служебного подлога или служебной халатности.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 9 случаев кражи.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 30 ДТП: 1 человек погиб, 44 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.