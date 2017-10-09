Председатель ПАСЕ будет избран 10 октября: после второго тура лидирует представитель Кипра

Во втором туре выборов председателя ПАСЕ глава кипрской делегации Стелла Кириакидес, кандидатура которого была поддержана армянской делегацией, получила 129 голосов, а представитель Литвы Эммануэлис Знигерис - 69 голосов. Как сообщает Арменпресс, об этом глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер парламента Армении Арпине Ованнисян написала на своей странице в Facebook.

«Завтра будет избран председатель ПАСЕ. Для этого требуется относительное большинство. Результаты голосования показывают, что в ПАСЕ создается атмосфера, которая должна быть преобразована в действия», - отметила Ованнисян.

В первом туре голосования утром Кириакидес получила 126 голосов, а Знигерис - 84 голоса. Хотя кандидат от Кипр лидировала, для победы нужно было 152 голоса.

6 октября председатель ПАСЕ Педро Аграмунт ушел в отставку. Он подчеркнул, что принял такое решение по личным причинам и по совету врачей.