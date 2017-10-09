Глава МИД Германии призвал сохранить ядерное соглашение с Ираном

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль от лица своей страны, а также Франции, Великобритании и ЕС призвал сохранить ядерное соглашение с Ираном.

"Наше большое беспокойство заключается в том, что ситуация с безопасностью ухудшится, а не улучшится, из-за того, что в Америке остановят развитие этого соглашения. Мы не получаем лучшего соглашения, а подвергаемся опасности того, что мы вернемся к тем временам, когда Иран занимался развитием ядерного оружия. Поэтому Великобритания, Франция, Германия и Европейский Союз выступают однозначно за сохранение этого соглашения", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», заявил Габриэль.

Видеозапись его выступления представлена на официальном Twitter германского МИД.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.