Главы МИД Армении и Туркменистана обменялись посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 9-ого октября обменялись посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Туркменистаном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в своем послании министр иностранных дел Налбандян отмечает, что прошедшие годы продемонстрировали плодотворность изначально взятой двумя странами политики на последовательное развитие межгосударственных отношении по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Министр Налбандян с удовлетворением отмечает высокий уровень армяно-туркменского политического диалога, позволяющего решать все вопросы двусторонней повестки в духе конструктивного партнерства.

Эдвард Налбандян выражает уверенность, что многоплановое взаимодействие внешнеполитических ведомств Армении и Туркменистана будет и далее расширяться, содействовать продвижению взаимодействия в региональных и международных делах, реализации перспективных проектов в экономике и в культурно-гуманитарной области.

В своем послании министр иностранных дел Туркменистана с удовольствием отмечает, что за прошедшие годы сотрудничество между Арменией и Туркменистаном, основанная на взаимном уважении и равноправии, последовательно развивается.

Рашид Мередов отмечает, что за последнее время армяно-туркменский политический диалог обретает новую динамику, что является показателем растущего взаимного интереса и перспектив двустороннего долгосрочного партнерства.

В заключении своего послания министр иностранных дел Мередов подчеркивает, что Армения и Туркменистан активно работают по повышению результативности двусторонних связей в различных областях сотрудничества.