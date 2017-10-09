Президент Армении направил поздравительное послание президенту Туркменистана

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Туркменистаном. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.