Единственным препятствием в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта является Азербайджан: ответ Шармазанов на заявление Алиева

Всему миру и международному сообществу хорошо известно, кто препятствовал и продолжает препятствовать переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В беседе с Арменпресс об этом сказал вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения пытается создать препятствия для переговорного процесса.

«Это не просто слова, но они доказаны фактами. Четырехдневная апрельская агрессия, развязанная преступным режимом Алиева против свободолюбивого народа Арцаха, является ярким доказательством того, что Азербайджан и его лидеры создают препятствия и срывают переговорный процесс.

Потому что не только возобновление военных действий, но даже намек на это противоречит трем известным принципам. И четырехдневная апрельская война, и вандализм азербайджанских вооруженных сил, и неадекватные заявления президента Азербайджана о том, что Ереван принадлежит им, показывают, что если и есть страна, которая идет вразрез с международным сообществом, то это Азербайджан вместе со своим лидером», - сказал Шармазанов.

Он добавил, что Ильхам Алиев в своем выступлении во время заседания правительства Азербайджана в одном предложении сказал противоречащие друг другу вещи. «Говоря о принципе территориальной целостности и его абсолютном превосходстве и заявляя, что он не допустит создания второго армянского государства, Алиев противоречит своему заявлению о том, что армянская сторона сорвала переговоры. Существует три равных принципа, и право на самоопределение является одним из этих принципов. Когда одна из сторон ссылается только на один принцип, игнорируя и отрицая другие, это явно показывает, какая именно сторона срывает переговорный процесс», - сказал вице-спикер парламента Армении.

Отвечая на заявление Алиева о том, что он не допустит создания второго армянского государства, Шармазанов подчеркнул, что не Алиеву предоставлять независимость народу Арцаха. «Народ Арцаха получил независимость через референдум. Арцах является де-факто независимым государством», - сказал Шармазанов.