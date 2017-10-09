Тони Блэр призвал к сохранению ядерной сделки по Ирану

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В связи с Ираном нужно вспомнить о СВПД, который сейчас активно критикуется со стороны США", - сказал он в понедельник, выступая на 10-й юбилейной конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"Можно спорить о мудрости самой сделки и отдельных ее положений, но она осуществляется, в ней предусмотрен процесс проверок, а это означает, что развитие ядерной программы Ирана может быть приостановлено, - отметил Блэр. - Значит, необходимо сохранить эту сделку".

Тегеран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, Соединенные Штаты, ФРГ и Франция) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.





