ПАСЕ не смогла выбрать в первом туре нового главу Ассамблеи, поскольку ни один из двух кандидатов – ни Стелла Кириакидес из Кипра, ни Эмануэлис Зингерис из Литвы — не получил абсолютного большинства, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил, открывая вторую часть рабочего дня сессии исполняющий обязанности председателя Роджер Гейл, "всего подано 212 голосов, два испорчено, итого 210 голосов учтено".

"Абсолютное большинство — 152… За Кириакидес — 126, за Зингериса — 84",-сообщил он.

"Поскольку ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства, то сейчас будет проведён второй тур голосования с 15:00 до 17:00", — добавил Гейл, подчеркнув, что "требуется абсолютное большинство"