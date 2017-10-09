Просто неприемлемо установление условного срока начала отопительного сезона: мэр Еревана

В ходе состоявшегося рабочего совещания, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, было доложено, что в многоквартирных домах, образовательных, здравоохранительных и другие учреждениях, подведомственных мэрии столицы, продолжаются подготовительные работы к предстоящему зимнему сезону.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, первый заместитель мэра Камо Ареян доложил, что подобные работы проводят также компании «Водные сооружения», «Ереван Джур» и «Ереван газ».

Относительно вопроса отопления дошкольных, учебных, культурных и здравоохранительных учреждений, подведомственных мэрии Еревана, мэр Тарон Маргарян поручил управлениям общего образования, здравоохранения и культуры аппарата мэрии, а также руководителям 12-и административных районов проверить котельные дошкольных, учебных, культурных и здравоохранительных учреждений и быть готовыми начать отопительный сезон.

«Держите этот процесс в центре особого внимания и еще раз напомните директорам, что в случае понижения температуры им переданы полномочия по введению котельных в эксплуатацию. Я неоднократно говорил, что просто неприемлемо установление условного срока начала отопительного сезона.

Хочу напомнить, что в прошлом году, директора некоторых учебных заведений были освобождены от должности именно за объявления о том, что мэрия не разрешает включить отопление, тогда как все полномочия полностью переданы именно директорам. Одним словом, строго следите за тем, чтобы котельные и системы отопления были полностью подготовлены к запуску», - подчеркнул Тарон Маргарян.