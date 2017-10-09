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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-10-17


ЕРЕВАН, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 октября, курс доллара США вырос на 0.20 драмa и составил 478.95 драм. Курс евро вырос на 2.10 драмa и составил 562.48 драм. Курс российского рубля сократился на 0.08 драмa и составил 8.21 драм. Курс британского фунта вырос на 4.71 драмa и составил 629.72 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 187.37 драмa и составила 19429.95 драм. Цена серебра сократилась на 0.43 драмa и составила 256 драм. Цена платины сократилась на 9.54 драмa и составила 14028.12 драм.



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