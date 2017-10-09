Азиатские индексы - 09-10-17

ТОКИО, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 20690.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1687.16 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.76% и составил 3374.38 пункта, а HANG SENG снизился на 0.46% и составил 28326.59 пункта.