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Три медведя забрались в пиццерию и съели колбасу


В американском городе Эстес-Парк, штат Колорадо, медведица с двумя медвежатами забралась в пиццерию. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Fox 31 Denver.

Животные проникли в ресторан ночью в воскресенье, 8 октября, когда там никого не было. Они отыскали и съели тесто и салями. Запись, сделанная камерой видеонаблюдения, была опубликована в Facebook.

Сотрудники пиццерии призвали полицию не убивать зверей. «Каждый мусорный бак в городе теперь с защитой от медведей, так что им остаются только наши дома, машины и компании», — написали они на странице заведения в Facebook.



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