Армянский парламентарий призвала раскрыть азербайджано-венгерскую коррупционную сделку по продаже Рамиля Сафарова

Член армянской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Наира Зограбян призвала членов Совета Европы раскрыть участие своих законодателей в недавних коррупционных скандалах, связанных с ПАСЕ. Депутат парламента Армении также призвала представителей венгерской делегации в ПАСЕ выяснить, как Венгрия продала в Баку убийцу Рамиля Сафарова за 7,6 миллиона долларов.

Как сообщает Арменпресс, Наира Зограбян выступила на осеннем пленарном заседании ПАСЕ, посвященном отставке Педро Аграмунта и недавним коррупционным скандалам с участием европейских законодателей и необходимости раскрывать их.

«Педро Аграмунт, известный как «Дон Коррупция», ушел в отставку 6 октября по призыву своих «политических врачей». Я поздравляю тех законодателей ПАСЕ, которые не позволили идентифицировать имя ПАСЕ с коррупцией и вседозволенностью, где кто-то может покупать, продавать, перепродавать парламентария и настаивать на авторитарной повестке дня своей страны.

Но достаточно ли отправить Педро Аграмуна в отставку для того, чтобы очистить ПАСЕ от позора коррупции? Оказывается, что в знаменитом коррупционном скандале участвуют разные европейские деятели, которые на протяжении многих лет получали огромные деньги от филиала Danske Bank Estonia.

Я надеюсь, что наши коллеги из венгерской делегации обратятся к политическому руководству своей страны по поводу скандального раскрытия, согласно которому Рамиля Сафарова, который убил спящего армянского офицера Гургена Маргаряна топором, Венгрия продала за 7,6 миллиона долларов. Я думаю, что наших венгерских коллег должно заинтересовать то, как миллионы долларов были переведены на банковский счет, открытый Metastar Invest в венгерском банке MKB, и как эти банковские счета связаны с политическим руководством Венгрии.

Напомню, что Metastar Invest - компания, которая регулярно переводила деньги бывшему вице-президенту ПАСЕ Лука Волонте, который, скорее всего, в настоящий момент рассказывает итальянскому прокурору о своих теплых отношениях со своим тоталитарным другом», - сказала Наира Зограбян.

Армянский депутат отметила, что в ходе июньской сессии ПАСЕ они поддержали создание независимого следственного органа, который беспристрастно расследует все случаи коррупции, связанные с деятельностью Ассамблеи.

«Существует множество аналогичных фактов, которые недавно были оввещены международными средствами массовой информации. Я присоединяюсь к заявлению президента Transparency International, который сказал: «Просто шокирующее видеть, как некоторые политические деятели, члены такой уважаемой структуры, как ПАСЕ, продаются и закрывают глаза на коррупцию и нарушения прав человека».

Недавно Сейм Литвы обратился в следственный орган по финансовым преступлениям страны с призывом провести расследование возможного участия литовских деятелей в коррупционных скандалах, связанных с ПАСЕ. Я надеюсь, что многие страны СЕ последуют примеру Литвы, и я заверяю, что многие сторонники дона Педро должны будут попросить политическое убежище в стране, которая кормила их», - подчеркнула Зограбян.