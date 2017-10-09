Правительство Испании предпримет действия по "восстановлению закона и демократии", если каталонский парламент объявит в одностороннем порядке независимость, пообещала вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.

"Мы попытаемся нанести как можно меньший ущерб нашими решениями, но пусть ни у кого не будет сомнений: если объявят независимость, будут приняты решения для восстановления закона и демократии", — заявила заместитель председателя испанского правительства в интервью радиостанции Cadena Cope.

Отвечая на вопрос, применит ли правительство 155 статью конституции, которая позволяет приостановить автономный статус сообщества, Сантамария не исключила такой возможности, но оговорилась, что подобное решение надо попытаться согласовать с другими политическими партиями,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Не исключено, что на заседании 10 октября каталонский парламент — в соответствии с законом о референдуме, принятым 6 сентября, — провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Хотя официального пункта по этому поводу в повестке дня пока нет.