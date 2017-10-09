Берлин готов обсуждать улучшение отношений с Анкарой лишь после освобождения граждан ФРГ

Германия может пойти на улучшение отношений с Турцией лишь после освобождения задержанных по политическим мотивам граждан ФРГ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Будет ли в следующие месяцы возможно улучшить отношения - вопрос. Но предварительным условием является освобождение находящихся в заключении граждан", - сказал он.





