Консерваторы ФРГ намерены ограничить приток мигрантов на уровне 200 тыс. человек в год

Консервативный блок под руководством Ангелы Меркель договорился ограничить приток мигрантов на уровне 200 тыс. человек в год. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине лидер Христианско-демократического союза (ХДС), канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это является хорошей базой для начала зондирующих переговоров со Свободной демократической партией и "зелеными", - сказала она, комментируя итоги переговоров с "сестринской" баварской партией - Христианско-социальным союзом (ХСС), целью которых была подготовка к таким консультациям.

"Я много думала о том, как учесть требование ХСС о том, чтобы число в 200 тыс. не было превышено, и совместить это с тем, что важно для меня, чтобы обязательное право на убежище было обеспечено, - отметила Меркель. - Это нам удалось".

Меркель анонсировала на 18 октября начало зондирующих переговоров с "зелеными" и свободными демократами по вопросу формирования правящей коалиции.

"Мы договорились, что ХДС и Христианско-социальный союз вместе пригласят 18 октября на отдельные переговоры сначала "зеленых", потом Свободную демократическую партию (СвДП), чтобы в пятницу, 20 октября, провести первые зондирующие переговоры с участием вех сторон", - сказала она.