Арцах стал чемпионом Армении по гандболу среди девушек до 17 лет

В Арцахе состоялся чемпионат Армении по гандболу среди девушек до 17 лет. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, победителем стала команда Арцаха, которая провела турнир без поражений и набрала шесть очков.

Второе место с 4 очками занял "Шенгавит", третье - "Ачапняк" (два очка). Команда Ванадзора в этом первенстве не смогла набрать очков и стала четвертой.

Глава информационной службы Федерации гандбола Армении Армине Бегларян сообщила пресс-службе НОКА, что в этом году количество команд сократилось на две. По ее словам, чемпионаты Армении различных возрастных групп периодически проводятся в Арцахе и марзах Армении с целью популяризации гандбола.