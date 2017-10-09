Президент Республики принял председателя Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией

Президент Армении Серж Саргсян 9 октября принял председателя Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе встречи Виктор Кривопусков представил президенту Республики деятельность возглавляемой им организации и планы на будущее. В частности, он подробно рассказал о работе, ведущейся в направлении подготовки к проведению Дней культуры Армении в России.

Мероприятие будет проведено в рамках Программы сотрудничества Армении и РФ в сфере культуры на 2016-2018гг. Председатель Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией проинформировал Сержа Саргсяна, что мероприятия Дней культуры Армении в России, помимо столицы, будут проведены также в регионах России.

Президент Республики приветствовал деятельность Российского общества, направленную на углубление армяно-российских отношений и укрепление дружбы между двумя народами. Президент заверил, что органы государственного управления Армении окажут всяческое содействие обществу в деле реализации этих инициатив.