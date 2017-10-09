Дубай сократит процедуру паспортного контроля до 15 секунд

В международном аэропорту Дубая будут установлены биометрические «умные» туннели. Как сообщает Business Traveller, благодаря им время прохождения паспортного контроля сократится до 15 секунд.

Пассажирам не придется доставать паспорта из сумок. Им достаточно будет лишь задержаться на несколько секунд перед входом в туннель. В это время будет проведено сканирование сетчатки глаза, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

После этого нужно будет пройти по туннелю в комфортном темпе — за это время датчики распознают лицо. После проверки пол в коридоре изменится с красного на зеленый, сигнализируя о том, что личность подтверждена.

Сроки запуска сервиса неизвестны.