Умер актер Жан Рошфор

Во Франции скончался актер Жан Рауль Робер Рошфор. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник, 9 октября, сообщает издание Le Point.

Артисту было 87 лет. Подробности смерти не раскрываются.

Рошфор родился Париже в 1930 году, выступал в столичных театрах. Артист сыграл в таких картинах, как «Высокий блондин в черном ботинке», «Возвращение высокого блондина», «Человек с поезда», «Великолепная Анжелика», «Анжелика, маркиза ангелов», «Наследник» и «Фанфан-тюльпан».

Актер также снялся в комедийных лентах «Астерикс и Обеликс в Британии», «Мистер Бин на отдыхе», «Миллион лет до нашей эры» и мини-сериале «Граф Монте-Кристо». Рошфор получил четыре премии «Сезар».