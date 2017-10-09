Посол Армении в Сирии встретился с представителями армянской общины

Посол Армении в Сирии Аршак Поладян 4-7 октября посетил Алеппо и ознакомился с ситуацией в городе после 4-летней осады, работами по восстановлению города, проблемами армянской общины, обсудил варианты и возможность их решения, встретился с властями региона.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

4 октября посол А. Поладян посетил Генеральное консульство в Алеппо, где новоназначенный генконсул Армен Саргсян рассказал об основных направлениях деятельности консульства. Были обсуждены вопросы взаимодействия армянской общины с региональными властями Алеппо.

После встречи посол осмотрел здание консульства и ознакомился с его состоянием, изучив также возможность возобновления работы консульства в этом здании (в 2012 г. консульство было эвакуировано в более безопасное место).

5 октября посол Поладян встретился с губернатором Алеппо Хусейном Диабом, во время которой губернатор кратко представил потери, понесенные во время военных действий, и современное состояние промышленности, градостроительства, инфраструктуры и сферы услуг.

Хусейн Диаб обратился также к вопросу о реализации ряда проектов по восстановлению города и производимых в этом направлении работ. Собеседники обсудили участие Армении в этих работах, а также активизацию двустороннего сотрудничества.



Губернатор подчеркнул роль армянской общины в экономической, культурной и общественной жизни города, выразив уверенность, что армяне Алеппо внесут свой вклад в восстановление города и в его возвращение к мирной жизни.

Губернатор очень высоко оценил сбалансированное отношение Армении к сирийскому кризису, что особенно проявилось в бесперебойной работе консульства во время осады города.

В тот ж день в викариальном храме св. Богородицы г. Алеппо состоялась встреча посла с представителями армянской общины, на которой присутствовали духовные предводители, руководители общины, известные ее деятели.

В своем обращении к армянам Алеппо посол отметил, что с первых же часов сирийского кризиса власти Армении приняли решение сохранить в Сирии свои дипломатические представительства и по мере возможностей быть поддержкой и опорой сирийским армянам.

Он добавил, что Армения продолжит держать в центре внимания вопросы армян и приложит все усилия для облегчения ноши своих соотечественников. В конце выступления посол представил нового генконсула Армена Саргсяна.

Во время мероприятия предводитель епархии архиепископ Шаган Саргисян

вручил послу епархиальный орден “За заслуги” в знак признательности за многолетний труд посла на этой должности.

5 октября вечером состоялась презентация монографии “Армяно-сирийские отношения – историческое партнерство”, выпущенной на арабском языке к 25-летию установления дипотношений между двумя странами.



В рамках визита посол посетил также армянские духовные, культурные, образовательные учреждения, в том числе церкви Сорока отроков и св. Георгия, гимназию Карен Еппе, медицинский центр Креста помощи Сирии.