В военных учениях “Взаимодействие- 2017” примут участие общевойсковые, ракетные и авиационные соединения ОДКБ

Войсковые учения “Взаимодействие-2017” направлены на обеспечение слаженного взаимодействия вооруженных сил стран ОДКБ. Во время беседы в журналистами на полигоне “Баграмян” об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Армении Мовсес Акопян.

“В ближайшие дни участники учений реализуют задачи, которые следуют из обеспечения слаженного взаимодействия войск стран ОДКБ, развития их возможностей”, - передает «Арменпресс» слова М. Акопяна.

Начальник Генштаба ВС РА сообщил также, что в учениях примут участие миротворческие и специальные подразделения, которые будут выполнять особые задачи. “Будут участвовать общевойсковые, ракетные, авиационные соединения из стран ОДКБ”, - подчеркнул М. Акопян.