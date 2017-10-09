Гонки машин на солнечных батареях стартовали в Австралии

В Австралии начались гонки автомобилей на солнечных батареях The World Solar Challenge. Смотрите на видео, как стартовало крупное соревнование, участникам которого предстоит пересечь Австралию с севера на юг, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В соревновании The World Solar Challenge принимают участие 42 машины на солнечных батареях‍. Старт гонке был дан в городе Дарвин. В целом участники соревнования должны проехать 3000 километров. На то, чтобы пересечь Австралию, у них уйдет около недели, так как скорость у таких машин относительно небольшая, 90-100 км/ч. Финишная точка гонки находится в городе Аделаида.