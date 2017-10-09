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Чемпионат по переносу жен состоялся в США: кадры соревнования


В США состоялось необычное соревнование — Wife Carrying Championship, или чемпионат по переносу жен, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

В ходе чемпионата мужчинам с женами на плечах приходится преодолевать довольно сложную полосу препятствий. Кто пройдет данный маршрут за самое короткое время — тот выигрывает соревнование.



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