Чемпионат по переносу жен состоялся в США: кадры соревнования
В США состоялось необычное соревнование — Wife Carrying Championship, или чемпионат по переносу жен, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
В ходе чемпионата мужчинам с женами на плечах приходится преодолевать довольно сложную полосу препятствий. Кто пройдет данный маршрут за самое короткое время — тот выигрывает соревнование.
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