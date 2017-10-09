МИД: Иран даст решительный ответ США в случае внесения КСИР в террористический список

Иран пригрозил США решительными действиями в случае внесения элитных подразделений ВС Исламской Республики - Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) в список экстремистских организаций. Позицию Тегерана обозначил в понедельник представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Tasnim.

По словам Гасеми, Иран "надеется, что США не будут продолжать совершать стратегические ошибки", говоря о планах Вашингтона причислить КСИР к террористам. "Если США сделают это, ответ Ирана будет решительным и жестким", - подчеркнул чиновник.

Ранее командующий Корпусом генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что КСИР ответит зеркально на шаг США и будет относиться к американским военнослужащим, особенно в зоне Ближнего Востока, как к террористам.