Опрос: большинство американцев одобрили бы ядерные удары по городам в Иране

Большинство американцев не видят ничего аморального в возможности нанесения Пентагоном ядерных ударов по иранским городам. Это отметил профессор политических наук Станфордского университета Скотт Саган, выступая на семинаре в Школе управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он рассказал об итогах исследования общественного мнения, которое было проведено в августе 2017 года и показало, что ужасные последствия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки никак не повлияли на готовность американцев одобрить использование ядерного оружия против Ирана.

"60% опрошенных поддержали бы решение сбросить ядерные бомбы на иранский город с населением 100 тыс. человек, если бы был риск гибели 20 тыс. американских солдат в случае наземного вторжения в Иран, - приводит газета Harvard Crimson высказывания Сагана на семинаре, состоявшемся в середине минувший недели. - На вопрос, одобрили бы они ядерный удар по городу с населением 2 млн человек, почти 60% участников исследования так же ответили утвердительно. То есть даже убийство сразу 2 млн человек не смущает американскую общественность".

Когда респондентам было предложено выбрать из двух вариантов: завершить войну с Ираном с помощью дипломатии или путем нанесения ядерного удара, "40% высказались в пользу дипломатических усилий, но другие 40% все равно хотят сбросить атомные бомбы", заметил профессор.