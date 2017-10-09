Ваграм Багдасарян: вопрос Педро Аграмунта одной отставкой закрыт не будет

Руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян убежден, что председатель ПАСЕ Педро Аграмунт одной отставкой не отделается. Об этом он заявил во время блиц-интервью парламентских фракций.

«Это дело еще долго будут расхлебывать. Не случайно в разных европейских странах идет следствие. Мы еще много чего услышим. Не будь такой реакции, репутация ПАСЕ сильно пострадала бы”, - передает «Арменпресс» слова руководителя фракции РПА.

6 октября председатель ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку по собственному желанию. ПАСЕ официально подтвердил отставку. Скандал вокруг персоны П. Аграмунта разгорелся после того, как европарламентарии стали обвинять его в поездке в Сирию в марте нынешнего года. С именем Аграмунта связывают и некоторые разоблачения по делу азербайджанской “икорной дипломатии”.