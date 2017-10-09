Получены сообщения о похищении, совершенном должностными лицами полиции и превышении ими служебных полномочий

В Особой следственной службе (ОСС) РА возбуждено дело о фактах похищения, совершенных сотрудниками полиции, и превышении ими своих служебных полномочий с применением насилия.

Об этом «Арменпресс» сообщли в службе информации ОСС.

Так, граждане О.А. и Г.Д. написали объяснительные в полицию о том, что 18 сентября 2017 г, примерно в 00:50 на проспекте Баграмяна в г. Ереване к ним подошли сотрудники полиции и, по подозрению в ссоре с несколькими молодыми людьми в указанном выше месте, привели их в отдел “Арабкир” полиции РА. О.А. и Г.Д. заявили, что во время привода их подвергли насилию, наносили удары руками и причинили телесные повреждения, требуя указать, с кем у них была ссора.

По указанному факту применения насилия группой сотрудников при исполнении служебных обязанностей возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 309.1 УК РА.

Другой гражданин, А.Ш., отбывающий наказание в УИУ “Ванадзор”, сделал заявление в ОСС о том, что 6 сентября 2017 г., для привода в полицию по подозрению в попытке воровства, в его дом в Ванадзоре пришли несколько полицейских. А.Ш. заявил, что когда он отказался подчиниться требованию полиции, один из полицейских избил его, причинив телесные повреждения.

ОСС РА возбуждено уголовное дело по пункту 1 статьи 309.1 УК.

Еще одно дело возбуждено по факту применения насилия в отношении заключенного УИУ “Армавир” гражданина М. По данным уголовного дела, 23.08 2017 его по подозрению в совершении кражи подвергли приводу в отдел полиции г. Аштарак, где сотрудники применили к нему насилие и нанесли побои. Его адвокат заявил, что у подзащитного сломана челюсть, и он не может принимать пищу в УИУ.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 309. Следствие по всем трем делам продолжается.

Примечание. Подозреваемый в совершении предполагаемого преступления считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном УПК РА и приговор суда не вступил в законную силу.