Селин Дион пожертвовала выручку от концерта родственникам жертв стрельбы в Лас- Вегасе

Селин Дион пожертвовала выручку от своего концерта на нужды родственников жертв бойни, учиненной Стивеном Пэддоком 1 октября вечером в Лас-Вегасе (штат Невада). Певица возобновила свои выступления в этом городе через два дня после трагедии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодняшний вечер особенный", - заявила Дион поклонникам своего творчества в актовом зале "Колизей" гостинично-развлекательного комплекса Caesars Palace. Этот фрагмент выступления размещен на видеохостинге YouTube. "После невероятно трагичного события в воскресенье вечером все мы задаемся схожими вопросами. Вы спрашиваете себя, решитесь ли вы пойти на концерт Селин Дион всего через два дня после кошмара. А я спрашиваю себя, способна ли я провести шоу. Должна ли я устраивать шоу через два дня после этого кошмара? Ответы на эти вопросы дать непросто", - заметила певица.

Она возобновила выступления, чтобы "продемонстрировать любовь и поддержку тем, кого коснулась" трагедия. "В воскресенье мы потеряли слишком много прекрасных, невинных душ, еще большее количество людей охвачены состраданием. Этим вечером мы покажем этим семьям, что поможем им и поддержим их в час огромной утраты", - подчеркнула певица. "Им потребуется много любви, огромное количество эмоциональной поддержки и существенная финансовая помощь", - сказала она.