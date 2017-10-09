Экс-глава МВФ Стросс-Кан женился в четвертый раз, сообщили СМИ

Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) 68-летний Доминик Стросс-Кан, ушедший из политики после многочисленных секс-скандалов, женился на уроженке Марокко, пишет газета Parisien, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Избранницей скандального политика стала 49-летняя Мириам Л'Ауфир.

"Да, он женился на Мириам, бракосочетание состоялось в выходные в Марракеше, где они проживают", — сообщили изданию в окружении Стросс-Кана, для которого это будет уже четвертый брак.

Л"Ауфир изучала мультимедийные технологии во Франции и в настоящее время возглавляет собственное агентство.