СМИ: власти в Багдаде не исключают создание конфедерации с Иракским Курдистаном

Федеральные власти Ирака не исключают создание конфедерации с Иракским Курдистаном для выхода из политического кризиса, вызванного референдумом о независимости курдской автономии. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной в понедельник в газете Asharq Al-Awsat, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявил изданию член Совета политического руководства Иракского Курдистана Абдалла Варати, "предложение о создании конфедерации передала третья сторона, представляющая соседние [с курдской автономией] государства", инициатива "была одобрена некоторыми политическими фракциями в парламенте и правительстве Ирака", но "официально представлена не была".

В документе, по словам Варати, подчеркивалось, что "конфедерация является наилучшим в настоящий момент решением для политической ситуации в Ираке и на территории Иракского Курдистана". Однако, как указал курдский политик, Эрбиль может рассмотреть "формирование конфедерации с Багдадом в случае признания центральными властями курдского государства" по итогам плебисцита.

Официального комментария из Багдада пока не последовало.





