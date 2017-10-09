Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай посетит Грузию 10 октября, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

В рамках визита, Аппатурай примет участие в конференции обороны и безопасности, которая состоится в Батуми,

передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Кроме того, запланирована встреча спецпредставителя с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, с президентом Георгием Маргвелавшили и с другими представителями грузинского правительства.