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Джеймс Аппатурай посетит Грузию 10 октября


Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай посетит Грузию 10 октября, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

В рамках визита, Аппатурай примет участие в конференции обороны и безопасности, которая состоится в Батуми,

передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Кроме того, запланирована встреча спецпредставителя с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, с президентом Георгием Маргвелавшили и с другими представителями грузинского правительства.



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