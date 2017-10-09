“Америабанк” предлагает особый подход к кредитованию малого и среднего бизнеса

Для содействия развитию малого и среднего бизнеса и придавая важность тому обстоятельству, что каждый бизнес имеет свои особенности и свои требования к развитию, “Америабанк” выступил на финансовом рынке с новым предложением по его кредитованию.

Кредит предоставляется с учетом индивидуальных особенностей заемщика, обусловленных доходностью бизнеса, соотношением кредит/залог и указанным им временем погашения.

С учетом этих трех обстоятельств заемщик может получить кредит за 10,5% в драмах, 6,5% - в долларах США и 5% - в евро.

Как сообщили « Арменпресс » в банке, такой кредит можно будет получить до 30 декабря 2017 г.