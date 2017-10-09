"Ъ": Макрон решил посетить ПМЭФ по приглашению Путина

Елисейский дворец принял предложение властей России о приезде президента Франции Эммануэля Макрона на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) в мае будущего года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, президент России Владимир Путин передал приглашение своему французскому коллеге еще в мае во время встречи в Версале. При этом, помимо ПМЭФ, рассматривался также вариант приезда Макрона в Москву в конце декабря 2017-го — начале января 2018 года, однако от него решили отказаться.

По словам диписточников в Париже, французская сторона уже приняла приглашение Путина, но официально об этом пока объявлять не станет. Как пояснил один из собеседников издания, это связано с тем, что Париж не хочет торопиться до президентских выборов в России.

В Москве, как пишет "Ъ", полагают, что участие Макрона в саммите позволит улучшить отношения с Евросоюзом.