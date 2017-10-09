Глава МИД Арцаха принял законодателей из Калифорнии

Министр иностранных дел Республики Арцаха Масис Маилян 8 октября принял членов законодательного собрания штата Калифорния. Как сообщили «Арменпресс» в информационном управлении МИД Арцаха, министр подчеркнул важность принятия Конгрессом и Сенатом штата совместного акта о содействии независимости Арцаха и выразил убежденность, что признание его независимости станет важным вкладом в мир и стабильность региона и укрепление его безопасности.

Масис Маилян отметил, что в последние годы создана хорошая основа для развития сотрудничества между Арцахом и Калифорнией в разных областях и пришло время для перехода в практическую сферу. В этом контексте стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Обратившись к ситуации, сложившейся в мирном разрешении азербайджано-карабахского конфликта, министр ИД Арцаха отметил о необходимости создания соответствующих условий для его прогресса и необратимости.