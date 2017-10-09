Главы МИД стран СНГ рассмотрят в Сочи взаимодействие в военной и гуманитарной сферах

Главы МИД стран СНГ на очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ), которое состоится 10 октября в Сочи, рассмотрят вопросы взаимодействия в военной и гуманитарной сферах. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщили в министерстве, в повестку дня заседания включены 18 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках СНГ. "Главы внешнеполитических ведомств обсудят практические меры по дальнейшему расширению многопланового взаимодействия на пространстве Содружества, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам", - информировали в российском дипведомстве.

"В повестку дня заседания внесены также вопросы о взаимодействии в военной сфере, в частности проект основных направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны, - отметили в МИД РФ. - Предполагается одобрить решение "О проекте соглашения между правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории РФ Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ".

Кроме того, на очередном заседании СМИД СНГ запланировано согласование ряда документов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, среди которых проекты решений об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"Планируется также принять ряд решений организационного характера", - указали в МИД РФ.





