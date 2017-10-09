Министр ИД Армении примет участие в заседании Совета министров ИД стран СНГ в Сочи

Для участия в заседании Совета министров ИД стран СНГ, которое состоится 10 октября в Сочи, в Россию отбудет министр ИД Армении Э. Налбандян.

Об этом сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью министерства.