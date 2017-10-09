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Агван Варданян убежден, что следующий председатель ПАСЕ сделает выводы из скандальной ситуации, связанной с предыдущим


Депутат НС Армении от партии Дашнакцутюн Агван Варданян рад что председатель ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку.

Как сообщает  «Арменпресс»,  депутат заявил об этом во время блиц-интервью с журналистами в НС.

“Это история не одного и не двух дней. Хочу отметить последовательную работу наших делегаций, реакцию международной прессы”, - сказал депутат, будучи убежден, что следующий председатель сделает выводы из этой истории.

Обратившись к вероятности выхода Азербайджана из Совета Европы, А. Варданян отметил: «Нам от этого ни холодно, ни жарко. Как поступит Азербайджан – его дело, у Армении есть обязательства, которые мы должны выполнять”.

6 октября председатель ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку. ПАСЕ официально подтвердил это. Скандал с Аграмунтом разразился на апрельской сессии ПАСЕ, когда парламентарии начали критиковать П. Аграмунта за его поездку в Сирию. С его именем связывают также некоторые разоблачения азербайджанской “икорной дипломатии”.

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