Армянские ювелиры вернулись с международной выставки-ярмарки “JUNWEX- экспо” с экспортными заказами на 580 млн драмов

Пять армянских ювелирных компаний, принявших участие при посредничестве Фонда развития Армении в международной выставке-ярмарке «JUNWEX Moscow», вернулись с экспортными заказами на 1,2 млн долларов.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации Фонда, армянские компании заключили договоры с 5 российскими компаниями, ведутся переговоры с 16 другими. На самой ярмарке было продано ювелирных изделий на 34 000 долларов.

«Для нас целевым является также рынок арабских стран, поэтому мы намерены принять участие единым павильоном также и в выставке “Винченца Оро” в Дубаи. Для этого мы в Москве провели переговоры с ее организаторами для предоставления нашим производителям более лучших условий”, - отметил руководитель группы организации мероприятий Фонда развития Армении Маркус Азадян.

Команда Фонда организовала также встречу с председателем Ассоциации армянских ювелиров (AJA) Гагиком Геворгяном, который выразил готовность содействовать продвижению армянской продукции на международном рынке.