Я хотел бы отметить высокий профессиональный уровень армянских коллег и их оперативность: Председатель МТРК «Мир»

В этом году исполнилось 25 лет со дня создания МТРК «Мир». В связи с этим, корреспондент “Арменпресс” побеседовал с председателем телерадиокомпании Р.И. Батыршиным. Ниже приводим интервью полностью.

- МТРК «Мир» многие аналитики называют самым состоявшимся проектом СНГ.

- Все наши достижения не были бы возможны без поддержки государств-учредителей. История нашей компании началась в 1992 году, когда главы Армении, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение о создании МТРК «Мир». Инициатором данного решения выступил Нурсултан Назарбаев. Затем последовал ряд ключевых решений, принятых Советом глав правительств СНГ. Так, в 2008 году в Кишиневе был утвержден План перевода производственной базы МТРК «Мир», национальных филиалов и представительств компании на современные цифровые и мультимедийные технологии. А в 2012 году Совет глав правительств принял еще одно судьбоносное решение, приняв Концепцию и Финансово-экономическое обоснование информационного телеканала «МИР 24» на базе МТРК «Мир». Все это, бесспорно, содействовало развитию и эффективной работе телерадиокомпании, которая за эти годы стала медиахолдингом высшей профессиональной лиги.

- Республика Армения в 2003 году первой из стран Содружества открыла эфирное вещание, телеканалу «МИР» была дана частота. Какую роль играет Филиал в Армении в процессе становления теле- и радиоканалов?

- Действительно, Армения стала одним из первых государств, которое еще в 2003 году приняло решение о выделении на безконкурсной основе частоты для эфирного вещания телеканала «МИР» в столице страны - Ереване. В 2014 году в Армении началась ретрансляция телеканала «МИР» в составе 3 мультиплекса цифрового эфирного вещания. Кроме того, Армения поддержала идею создания телеканала «МИР 24», и мы благодарны руководству республики за этот шаг. И, конечно, нельзя не сказать о том вкладе, который вносит редакция Национального Филиала МТРК «Мир» в Республике Армения. Я хотел бы отметить высокий профессиональный уровень коллег, их оперативность в подготовке новостных материалов и актуальных репортажей, которые интересны не только жителям Армении, но и других стран. С августа 2005 года Национальный Филиал возглавляет Меружан Джаникович Саргсян, и за время его руководства достигнуты значительные успехи. Его активная работа в качестве Полномочного представителя Правительства Республики Армения в МТРК «Мир» и стабильное бюджетное финансирование позволили Филиалу провести серьезное техническое перевооружение. Все это напрямую сказывается на зрителях: они имеют возможность смотреть прямые включения из Армении, видеть репортажи на высшем уровне.

Отдельной вехой в жизни нашего Филиала в Армении стал приезд Президента Сержа Азатовича Саргсяна 19 июня 2015 года. Для нас это – высокая честь и большая ответственность.

- Каким выдался для Компании юбилейный год – праздничным или все же по-рабочему нелегким?

- Праздничным и рабочим одновременно. На протяжении всего года МТРК «Мир» давала повод о себе поговорить. Мы провели масштабные мероприятия и акции для зрителей в наших странах Содружества. В Москве с успехом прошел телевизионный и страноведческий фестиваль «Мир», флаг телерадиокомпании был поднят на несколько горных вершин, в том числе на Эверест, на Казбек, на потухший вулкан Армаган в Армении. В честь юбилея компании мы устроили настоящую эстафету фейерверков – они прошли в столицах стран Содружества и Грузии. И, конечно, не обошлось без сюрпризов и ярких премьер на наших телеканалах. Они, кстати, еще продолжаются: в ноябре на телеканале «МИР» стартует уникальное музыкальное шоу «Во весь голос». Участие в нем принимает и команда из Армении, а ее наставником будет известная исполнительница Маргарита Позоян. Так что, пользуясь случаем, приглашаю всех жителей страны поболеть за свою «сборную».

- На волне зарождения СНГ Телерадиокомпания «Мир» задумывалась как «магнит», притягивающий информацию из стран Содружества? Тогда был информационный вакуум, и «Мир» заполнил его?

– Да, я считаю, нам это действительно удалось. В каждом выпуске новостей, а на канале «МИР 24» они выходят каждые 15 минут, есть сюжеты из разных стран Содружества, при этом мы говорим не только о большой политике. Мы показываем обычных людей и то, как они живут на самом деле. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ереване, сколько стоит картошка в Астане, как парню из Кыргызстана поступить в российский вуз на бюджетное отделение, как живут мигранты из Молдовы в Петербурге… Это и есть наша ниша. Мы – «канал с акцентом», и журналистам «Мира» удается находить точки соприкосновения для жителей разных стран. Общая история, общие проблемы и пути их решения, общие интересы – все это находит отражение в разных программах телерадиокомпании.

- А какая она сегодня – МТРК «Мир»? Ее можно назвать состоявшимся медиахолдингом?

- Безусловно. Сегодня «Мир» – современная мультимедийная компания, которая объединяет телеканалы «МИР», «МИР 24», «МИР HD», радио «МИР», главный информационный ресурс Содружества www.Mir24.tv, а также сайты всех Филиалов и Представительств телерадиокомпании, в том числе и в Армении.

- Каков лозунг Компании и кредо людей, работающих в ней? Кто они «мировцы», как можно охарактеризовать людей, работающих в МТРК «Мир»?

- Наш слоган - «Мир один для всех» - очень точно отражает дух и атмосферу в телерадиокомпании. В нашем коллективе представлены 112 национальностей, настоящий журналистский интернационал. Наши Филиалы и Представительства работают в 10-ти странах, и при этом мы стремимся к истинной объективности – взвешенной подаче фактов и свидетельств, беспристрастному освещению событий. Это позволяет «Миру» пользоваться доверием и уважением у зрителей разных стран. Если говорить о коллективе, то телерадиокомпания держится на людях, которым все интересно. Кстати, к 25-летнему юбилею мы подготовили целую серию сюжетов о наших сотрудниках и героях программ, а также сняли фильм о тех, кто создает «Мир». В него вошла, например, история ведущей итоговой программы «Вместе» Екатерины Абрамовой, которая начинала свою карьеру в компании в 1994 году специальным корреспондентом, а сегодня она - заместитель Председателя «Мира» по телерадиовещанию, директор телеканалов «МИР» и «МИР 24». Фильм рассказывает о событиях, которые мы освещали, о ребятах, работавших в разных точках Содружества и за его пределами.

- За 25 лет насколько расширилась география вещания и аудитория Телерадиокомпании?

- Наша аудитория постоянно растет. Приведу пример: только за последние 10 лет охват телеканала «МИР» вырос более чем в 9 раз. Сегодня его смотрят около 150 миллионов зрителей в 13 странах. Аудитория телеканала «МИР 24» - 62 миллиона человек, вещание ведется в 20 странах. Что касается телеканала «МИР HD», то это наш самый молодой проект, но при этом его потенциальная аудитория уже насчитывает 14 миллионов человек в 10 государствах.

Если говорить об Армении, то телеканал «МИР» является общедоступным. Его можно смотреть в цифровом эфире национального мультиплекса и в вещательных пакетах всех кабельных операторов. Телеканал «МИР 24» доступен абонентам крупнейших операторов кабельных сетей. Надеемся, что скоро в Армении зазвучит и радио «МИР».

- Кто входит в целевую аудиторию МТРК «Мир»?

- Это семейная аудитория в возрасте 25-50 лет – люди, которые хотят смотреть полезное телевидение и получать информацию, которая им действительно пригодится. Если же говорить шире, то мы стремимся предоставить качественную, детально выверенную информацию всем, кто интересуется событиями не только в своей стране, но и в Содружестве.

- Этот год юбилейный не только для МТРК «Мир», но и государств-членов ОДКБ. Со стороны Телерадиокомпании была подготовлена серия интервью с президентами стран-участниц ОДКБ, посвященная 25-летию Организации. Как создавался этот цикл?

- Да, весной нам удалось реализовать беспрецедентный проект – интервью с главами пяти государств – Армении, России, Кыргызстана, Казахстана и Беларуси. Главным в общении с президентами для меня было ощущение огромной ответственности. Ведь это первые лица государств, учредивших телерадиокомпанию «Мир», но как журналист и интервьюер я должен был задавать те вопросы, которые действительно интересуют меня и моего зрителя.

За две недели наша команда побывала в пяти странах. Было сложно попасть в графики президентов. Остальное - в наших руках: можем снимать, если нужно, и ночью. Однажды нам даже пришлось в одной из комнат дома устроить небольшую студию со звуком высочайшего качества. Каждый раз нам нужно было как минимум четыре часа для того, чтобы подготовить помещение и всю технику для интервью. Только осветительного оборудования у нас было почти полтонны.

- Какое место МТРК «Мир» уделяет проектам гуманитарной и социальной направленности?

- «Мир» активно сотрудничает с благотворительными фондами – например, уже несколько месяцев мы активно поддерживаем проекты российского фонда «Живой», помогая собрать деньги на лечение нуждающимся людям. Сюжеты с их историями регулярно выходят в эфире телекомпании «Мир». Донорские акции во всех Филиалах и Представительствах МТРК «Мир» уже стали доброй традицией. Кстати, участие в них принимают и наши ереванские коллеги.

- Если не ошибаюсь, в ноябре этого года исполнится десять лет, как Вы возглавляете Телерадиокомпанию. Что Вы считаете самым главным своим достижением на посту Председателя МТРК «Мир»?

- Нам удалось сделать «Мир» стержнем информационного пространства Содружества – это, пожалуй, самое главное. При этом журналистика «Мира» - это журналистика факта. Мы не навязываем зрителю свою точку зрения, мы предоставляем ему факты, а выводы он может сделать сам.

- Какое будущее Вы предрекаете МТРК «Мир»?

- Безусловно, успешное. К 2022-му году телеканалы «МИР», «МИР 24» и «МИР HD» планируется перевести в формат высочайшего качества вещания - Ultra HD. Мы будем активно продвигать телесмотрение наших программ в Интернете и социальных сетях в рамках стратегии «второго экрана», развивать интерактивные технологии общения с телезрителями.

- И, напоследок, пользуясь случаем, мы хотим от имени нашего агентства поздравить Вас и всех сотрудников «Мира» с 25-летием Компании и пожелать долголетия и новых творческих успехов!

Большое спасибо. А я, в свою очередь, пожелаю здоровья и процветания нашим коллегам-журналистам и всем зрителям наших телеканалов МТРК «Мир» в Армении.