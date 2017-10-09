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Лидер “Гран-при” среди юношей – Кирилл Шевченко


На проходящем в Джермуке шахматном турнире “Гран-при” среди юношей завершились партии 5 тура.

Как передает «Арменпресс», три партии завершились вничью.  Кирилл Шевченко, единственный из трех лидеров,  одержал победу над Кириллом Шубиным и возглавил турнирную таблицу. Двое остальных, Шант Саргсян и Арам Акобян, сыграли вничью.


После четырех поражений подряд первую победу одержал швед Тор Фредрик Каасен. Третья победа у Мамикона Гарибяна. Партия Вячеслав Зарубицкий – Арсений Нестеров завершилась вничью.

После 5 туров таблицу вновь единолично возглавляет украинец Кирилл Шевченко с 4,5 очков. Представители Армении Арам Акобян и Шант Саргсян имеют по 4 очка и делят 2-3 места. Арсений Нестеров с 3,5 очков на 4 месте.

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