Более 20 кораблей Каспийской флотилии начали учения

Группировка кораблей Каспийской флотилии в составе ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг" и малых артиллерийских кораблей "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала" вышла из пункта базирования и приступила к проведению учений в Каспийском море, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного военного округа, в учениях также задействованы базовый тральщик "Магомед Гаджиев", рейдовые тральщики и отряд десантных катеров с приданными судами обеспечения. Всего в морских полигонах учебно-боевые задачи выполняют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии.

"Силами в море командует командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук. Данные учения являются плановым мероприятием и завершают боевую подготовку корабельных соединений Каспийской флотилии в летнем периоде обучения 2017 учебного года. В море экипажи кораблей выполнят комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям", - сказал глава пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.