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Центр мониторинга Комитета по госдоходам выделил налогоплательщиков зоны риска


По состоянию на 1 октября 2017 г в результате мониторинга совершаемых сделок налогоплательщикам послано 2844 уведомления, причем для 581 плательщика – это не первые. В связи с уведомлениями по счетно-кассовым аппаратам свои объяснения представили 329 плательщиков.

Как сообщили  «Арменпресс»  в отделе информации и по связям с общественностью Комитета, в определенном законом порядке  осуществления  контрольных мероприятий соответствующим подразделениям  предоставлены данные 522 налогоплательщиков, в отношении 221 из них уже  проведены проверки. В результате мониторинга, осуществленного на основе счетных документов, с 1 июля по 1 октября разослано 1004 уведомления, причем 62 плательщика  уведомляются неоднократно, 194 плательщика представили свои объяснительные. Для осуществления контрольных мероприятий соответствующим подразделениям предоставлены данные 354 плательщиков, находящихся в зоне риска.

 По положению на 1 октября проверки проведены  у 90 плательщиков из включенных в списки зоны риска.

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