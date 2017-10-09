Центр мониторинга Комитета по госдоходам выделил налогоплательщиков зоны риска

По состоянию на 1 октября 2017 г в результате мониторинга совершаемых сделок налогоплательщикам послано 2844 уведомления, причем для 581 плательщика – это не первые. В связи с уведомлениями по счетно-кассовым аппаратам свои объяснения представили 329 плательщиков.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и по связям с общественностью Комитета, в определенном законом порядке осуществления контрольных мероприятий соответствующим подразделениям предоставлены данные 522 налогоплательщиков, в отношении 221 из них уже проведены проверки. В результате мониторинга, осуществленного на основе счетных документов, с 1 июля по 1 октября разослано 1004 уведомления, причем 62 плательщика уведомляются неоднократно, 194 плательщика представили свои объяснительные. Для осуществления контрольных мероприятий соответствующим подразделениям предоставлены данные 354 плательщиков, находящихся в зоне риска.

По положению на 1 октября проверки проведены у 90 плательщиков из включенных в списки зоны риска.