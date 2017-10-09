Сенатор заявил об угрозе третьей мировой войны из-за действий Трампа

Действия президента США Дональда Трампа могут привести к началу третьей мировой войны, как передает Арменпресс, об этом заявил газете The New York Times сенатор-республиканец Боб Коркер, председатель комитета по международным делам.

По его словам, Трамп рассматривает свою администрацию как «реалити-шоу» наподобие его собственного шоу «Стажер».

«Он беспокоит меня. Он должен беспокоить всех, кто переживает за нашу нацию», — подчеркнул сенатор.

Коркер раскритиковал Трампа за его сообщения в Twitter, которыми, по мнению сенатора, он нанес вред дипломатическим усилиям США.

При этом законодатель заявил, что его радует присутствие рядом с Трампом таких людей, как министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. "До тех пор, пока рядом с ним есть такие люди, которые способны утихомирить его, как только он становится взвинченным, <...> я думаю, что все будет в порядке", - отметил сенатор.

В воскресенье Трамп вступил с Коркером в перепалку, раскритиковав в своем Twitter сенатора, который ранее заявил о том, что не планирует переизбираться в верхнюю палату Конгресса в следующем году. По словам Трампа, Коркер "умолял" президента поддержать его переизбрание сенатором, однако глава Белого дома не согласился. Трамп также утверждал, что Коркер хотел получить должность госсекретаря США, но на это президент также ответил отказом. Сенатор в своем Twitter в критических тонах прокомментировал высказывания президента, назвав Белый дом "взрослыми яслями".