Ушел из жизни народный художник Армении Амаяк Бдеян
Министерство культуры Армении с глубоким прискорбием извещает, что 6 октября на 92 году жизни скончался народный художник РА Амаяк Гургенович Бдеян. Как передает «Арменпресс», будет создана правительственная комиссия по организации похорон.
- 11:21 Я хотел бы отметить высокий профессиональный уровень армянских коллег и их оперативность: Председатель МТРК «Мир»
- 11:01 Лидер “Гран-при” среди юношей – Кирилл Шевченко
- 10:54 В рамках ГУАМ будет создана свободная экономическая зона
- 10:29 Центр мониторинга Комитета по госдоходам выделил налогоплательщиков зоны риска
- 10:28 Более 20 кораблей Каспийской флотилии начали учения
- 10:16 Пожар в Ростове-на-Дону уничтожил 6 тыс. кв. м крупнейшего рынка города
- 10:13 Ушел из жизни народный художник Армении Амаяк Бдеян
- 10:10 Сенатор заявил об угрозе третьей мировой войны из-за действий Трампа
- 10:04 Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в Подмосковье
- 09:51 На открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя Ассамблеи
- 08.10-20:57 Арташес Гегамян: их расчет прост – сначала дестабилизировать Армению, потом Россию
- 08.10-17:16 Активистов Amnesty International в Турции могут приговорить к 15 годам тюрьмы
- 08.10-16:53 Делегация парламента Калифорнии отметила ощутимый успех в развитии Арцаха – делегацию принял госминистр АР
- 08.10-16:32 Известны победители международного турнира по вольной борьбе им. Степана Саркисяна
- 08.10-15:39 В Барселоне десятки тысяч человек на акции выступили за единство Испании
- 08.10-15:03 Бако Саакян посетил ярмарку, организованную в Степанакерте по случаю Дня работника сельского хозяйства
- 08.10-14:34 Спасатели перенесли обнаруженную в Масисе змею в безопасное место
- 08.10-14:00 В селе Атис сгорело 600 тюков кормов
- 08.10-13:40 В северных областях Армении ожидаются кратковременный дождь и гроза
- 08.10-13:36 Турнир им. Степана Саркисяна в этом году собрал хороший состав – Араик Багдадян
- 08.10-13:08 Пожарные МЧС потушили все очаги возгорания на травяных участках
- 08.10-12:36 На трассе Ереван-Севан столкнулись 4 автомобиля
- 08.10-12:07 Делегация парламента Калифорнии в Арцахе
- 08.10-11:54 В Хндзореске властвовали песни и танцы – в РА впервые широко отметили день Полководца
- 08.10-10:22 На юношеском Гран При в Джермуке установилось троевластие
- 08.10-09:59 Гимнаст Арутюн Мердинян – 5-й на первенстве мира
- 07.10-17:05 Анонс мероприятий на 9 октября
- 07.10-17:00 Анонс мероприятий на 8октября
- 07.10-16:47 В сборной Хорватии сменился главный тренер перед решающим матчем с Украиной
- 07.10-16:12 Президенты Армении и Азербайджана готовы возобновить переговоры – заявление Минской группы
- 07.10-16:03 Сборная РА по футболу уже в Астане
- 07.10-15:51 8-9 октября в Армении ожидается погода без осадков
- 07.10-15:34 Председателем Союза кинематографистов Армении избран Арутюн Хачатрян
- 07.10-14:25 В посещении Арцаха не вижу ничего предосудительного – Четиноглу
- 07.10-14:15 Премьер-министр РА Карен Карапетян посетит Иран с официальным визитом
17:59, 04.10.2017
Просмотрели 2328 раз Правительство Венгрии не выдало бы Сафарова Азербайджану, если бы им за это не заплатили: депутат Европарламента
17:04, 06.10.2017
Просмотрели 1321 раз Через несколько месяцев жители Капана могут прилететь в Ереван на самолете: реконструируется аэропорт Капана
15:47, 06.10.2017
Просмотрели 1247 раз Камера сняла расстрел бизнесмена в центре Москвы и побег киллера на велосипеде
18:36, 06.10.2017
Просмотрели 1198 раз ПАСЕ демонстрирует признаки реабилитации: Самвел Фарманян прокомментировал отставку председателя ПАСЕ
18:18, 04.10.2017
Просмотрели 1094 раз Спикер парламента Республики Арцах направил благодарственное письмо в Сенат американского штата Мичиган