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Ушел из жизни народный художник Армении Амаяк Бдеян


Министерство культуры Армении с глубоким прискорбием извещает, что 6 октября на 92 году жизни скончался народный художник РА Амаяк Гургенович Бдеян. Как передает «Арменпресс», будет   создана правительственная комиссия по организации похорон.

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