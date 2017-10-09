Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в Одинцовском муниципальном районе Московской области, сообщает областное ГУ МЧС России.

"В 07:03 09.10.2017 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Пожар в торговом центре начался в воскресенье днем, когда загорелись склады рядом с подземной парковкой. За несколько часов огонь охватил всю территорию торгового комплекса. Очаги пожара распространились на площади 55 тыс. квадратных метров. На площади более 300 кв.м. обрушилась кровля. Сообщалось, что на подземном паркинге торгового комплекса взорвалось несколько автомобилей, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Из горящего торгового центра эвакуировали более 3 тыс. человек. За медицинской помощью обратились трое, сообщили в Минздраве Московской области.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" было около 1 тыс. магазинов.