На открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя Ассамблеи

Голосование за нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вместо ушедшего в отставку Педро Аграмунта состоится на открытии сессии в понедельник, говорится в заявлении ПАСЕ.

Место председателя ПАСЕ могут занять члены Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис (Литва) или Стелла Кириакидес (Кипр). Их кандидатуры были предложены после отставки Аграмунта, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В минувшую пятницу Педро Аграмунт сообщил, что подал в отставку по личным причинам.

Временным главой ПАСЕ назначен вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.