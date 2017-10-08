Делегация  парламента  Калифорнии отметила ощутимый  успех в  развитии Арцаха – делегацию принял госминистр АР

Госминистр Арцаха Араик Арутюнян 8 октября принял делегацию парламента Калифорнии, в составе которой члены Сената и Ассамблеи штата.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС Арцаха, добавив: А.Арутюнян отметил важность визита американских парламентариев в Арцах, а также то, что визит совпал с красочным «Праздником урожая», который отмечается в республике, заметив, что обилие представленной продукции и даров природы - это результат мирного труда и прогресса в Арцах.

По словам госминистра, помимо Республики Армения, США – единственное государство, которое ежегодно прямыми инвестициями способствует становлению Арцаха. Поблагодарив гостей, А.Арутюнян сказал:

«Народ и руководство США помогают нам не только в рамках Минской группы ОБСЕ, но в рамках гуманитарных проектов. Благодаря помощи США в Арцахе с 1990г. восстановлено и построено множество домов, квартир, осуществляются программы, разминированы сотни гектаров земли. В последние годы на уровне штатов успешно продвигается вопрос признания независимости Арцаха, особое место в этом процессе занимает штат Калифорния, Сенат которого в 2014г. принял резолюцию о независимости и самоопределении НКР. Убежден, что это придаст новое качество нашему дальнейшему сотрудничеству в политической, экономической, гуманитарной и других сферах».

Поблагодарив за теплый прием делегация Калифорнии отметила, что со времени прошлого посещения они воочию видят прогресс в становлении Арцаха. Гости представили госминистру цели и подробности своего визита, поинтересовались основными тенденциями в развитии республики, социально-экономическими последствиями апрельской войны, нынешней ситуацией, насущными проблемами и др.