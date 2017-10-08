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Делегация  парламента  Калифорнии отметила ощутимый  успех в  развитии Арцаха – делегацию принял госминистр АР


Госминистр Арцаха Араик  Арутюнян 8 октября принял делегацию  парламента  Калифорнии, в составе  которой члены  Сената и Ассамблеи штата.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС Арцаха,  добавив: А.Арутюнян отметил важность визита  американских парламентариев в Арцах, а также то, что визит совпал с красочным «Праздником урожая», который  отмечается в республике, заметив, что обилие  представленной  продукции и даров  природы - это результат мирного труда и прогресса  в  Арцах.  

По словам госминистра, помимо Республики Армения, США – единственное  государство, которое  ежегодно прямыми инвестициями способствует становлению Арцаха. Поблагодарив  гостей, А.Арутюнян сказал:

«Народ и руководство США помогают нам не  только в  рамках Минской группы  ОБСЕ, но в  рамках гуманитарных проектов. Благодаря  помощи США в Арцахе с 1990г. восстановлено и построено множество домов, квартир, осуществляются программы, разминированы  сотни  гектаров земли. В последние  годы  на уровне штатов успешно продвигается вопрос признания  независимости Арцаха, особое место в  этом процессе  занимает штат Калифорния, Сенат которого в 2014г. принял резолюцию о независимости и самоопределении НКР.   Убежден, что это придаст новое  качество нашему  дальнейшему  сотрудничеству в политической, экономической, гуманитарной и других сферах». 

Поблагодарив за теплый  прием делегация Калифорнии отметила, что со времени прошлого посещения они воочию видят прогресс в становлении Арцаха. Гости представили госминистру цели и подробности своего визита, поинтересовались основными тенденциями в  развитии республики, социально-экономическими последствиями апрельской войны, нынешней ситуацией, насущными проблемами и др.



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