Известны победители международного турнира по вольной  борьбе  им. Степана Саркисяна

В Ванадзоре завершился XXII международный турнир по вольной борьбе им.Степана Саркисяна. Как передает Арменпресс, в весовой категории 61 кг победил Казар Амбарцумян. Серебро завоевал Ашот Велисян, а бронзу – поделили Григор Сиреканян и Шалва Хутишвили.

В весовой категории 70 кг со счетом 10:0 победил россиянин Заур Сидаков. На втором месте грузин Константин Хабалашвили, 3-м – тоже грузины Отари Гюрджидзе и Леван Келехсашвили.

В весовой категории 86 кг золото досталось россиянину Артуру Найфонову. На 2 месте Батирбек Цакиулов, на 3-м – Давид Хуцишвили и Ника Кентчадзе.

В сверхтяжелом весе чемпионом стал представитель Армении, бронзовый призер ЧМ И ЧЕ Леван Берианидзе. На 2 месте Георгий Мешвлидишвили, на 3-м – Александр Хотцианиский и Сослан Хиндаков

Накануне золото завоевали Гарик Барсегян (57 кг), Разамбек Жамалов (65 кг), Автандил Кентчадзе (74 кг), Знаур Кочиев (97 кг).

В этом году в турнире участвовали 100 борцов из 5 стран – Армении, России, Украины, Болгарии и Грузии.