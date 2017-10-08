Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

Известны победители международного турнира по вольной  борьбе  им. Степана Саркисяна


В Ванадзоре завершился XXII международный турнир по вольной  борьбе   им.Степана Саркисяна. Как  передает Арменпресс, в весовой  категории 61 кг победил Казар Амбарцумян. Серебро завоевал Ашот Велисян, а бронзу – поделили Григор Сиреканян и Шалва Хутишвили.

В  весовой  категории 70 кг со счетом 10:0 победил россиянин Заур Сидаков. На втором месте грузин Константин Хабалашвили, 3-м – тоже грузины  Отари Гюрджидзе и Леван Келехсашвили.

В  весовой  категории 86 кг золото досталось россиянину Артуру Найфонову. На 2 месте Батирбек Цакиулов, на 3-м – Давид Хуцишвили и Ника Кентчадзе.

В сверхтяжелом весе чемпионом стал представитель Армении, бронзовый  призер ЧМ И ЧЕ Леван Берианидзе. На 2  месте  Георгий Мешвлидишвили, на 3-м – Александр Хотцианиский и Сослан Хиндаков

Накануне золото завоевали Гарик Барсегян (57 кг),  Разамбек Жамалов (65 кг), Автандил  Кентчадзе (74 кг), Знаур Кочиев (97 кг). 

В этом году  в  турнире  участвовали 100 борцов  из 5  стран – Армении, России, Украины, Болгарии и Грузии.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации