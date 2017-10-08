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Делегация  парламента  Калифорнии в Арцахе


В НС Арцаха 7 октября  принимали делегацию  парламента  Калифорнии, в  составе  которой член Сената штата Скотт Уилик, члены  ассамблеи Адрин  Назарян, Данте  Акоста, Лора  Фридман, Марк  Левин. Делегацию сопровождали члены  армянской  общины США. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС Арцаха, гостей  принял спикер НС Ашот Гулян, отметивший  особенно близкие  отношения Калифорнии и Арцаха и традиционные  встречи на  разных уровнях.

Отметив  признание  Калифорнией  независимости Арцаха, спикер сказал: Убежден, что в  основе  этого решения  было уважение  народа Калифорнии и ваше – относительно борьбы  арцахского народа за свободу, его успехов на пути независимости и заслуг в  сохранении мира  в  регионе».  

Затем в Малом зале  парламента состоялась встреча  с представителями фракций, в ходе  которой  участники обменялись мнениями относительно ситуации в  Арцахе после  апреля-2016, а также  проделанной работы по безопасности в  регионе,  установления  деловых связей – в  частности, сотрудничества в образовательной  сфере.

На состоявшихся встречах присутствовали также вице-спикер НС АР Ваграм Балаян и замминистра ИД АР Армине Алексанян.

Сенат штата Калифорния (США) принял резолюцию о признании независимости Нагорно-Карабахской  республики 28 августа 2014 года.



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