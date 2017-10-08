Делегация  парламента  Калифорнии в Арцахе

В НС Арцаха 7 октября принимали делегацию парламента Калифорнии, в составе которой член Сената штата Скотт Уилик, члены ассамблеи Адрин Назарян, Данте Акоста, Лора Фридман, Марк Левин. Делегацию сопровождали члены армянской общины США.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС Арцаха, гостей принял спикер НС Ашот Гулян, отметивший особенно близкие отношения Калифорнии и Арцаха и традиционные встречи на разных уровнях.

Отметив признание Калифорнией независимости Арцаха, спикер сказал: Убежден, что в основе этого решения было уважение народа Калифорнии и ваше – относительно борьбы арцахского народа за свободу, его успехов на пути независимости и заслуг в сохранении мира в регионе».

Затем в Малом зале парламента состоялась встреча с представителями фракций, в ходе которой участники обменялись мнениями относительно ситуации в Арцахе после апреля-2016, а также проделанной работы по безопасности в регионе, установления деловых связей – в частности, сотрудничества в образовательной сфере.

На состоявшихся встречах присутствовали также вице-спикер НС АР Ваграм Балаян и замминистра ИД АР Армине Алексанян.

Сенат штата Калифорния (США) принял резолюцию о признании независимости Нагорно-Карабахской республики 28 августа 2014 года.